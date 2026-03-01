Sagra dei gol sbagliati poi la decide Sanchez | vittoria fondamentale a Novoli

Nella partita tra Novoli e Brindisi, la rete si sblocca all’86’ e il match si decide con un raddoppio nel recupero. Juan Sanchez segna due volte e permette al Brindisi di ottenere una vittoria importante nel campionato di Eccellenza alla 31esima giornata. La gara si conclude con il risultato di 2-0.

I biancazzurri si impongono per 2-0 grazie a una doppietta dello spagnolo, che sblocca la gara all'86'. Quasi tutto il secondo tempo giocato in superiorità numerica La gara si è sbloccata solo all'86'. Poi il raddoppio, al sesto minuto di recupero. Con una doppietta, Juan Sanchez regala al Brindisi una vittoria di fondamentale importanza sul campo del Novoli, in una gara valevole per la 31esima giornata sta del campionato d'Eccellenza. Il successo consente ai biancazzurri di restare in vetta con cinque punti di vantaggio sul Bisceglie, che ha una gara da recuperare. Ma quanta fatica e quanta sofferenza per imporsi sul terreno della modesta compagine salentina, in lotta per la salvezza.