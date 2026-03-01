Saelemaekers è stato accusato di aver simulato un fallo durante una partita, facendo riferimento a Bastoni, che avrebbe dovuto saltare il derby a causa di una diffida. Nonostante l’episodio abbia attirato l’attenzione di molti, si è poi osservato un ritorno alle pratiche precedenti, con comportamenti che richiamano le vecchie abitudini nel calcio.

Capuano su X: "Non guariremo mai dalla malattia della simulazione." Gli interisti: "Attendiamo la conferenza stampa con le scuse" e i milanisti sottolineano: "Saelemaekers si alza e non protesta, dà la mano all'avversario, non esulta e non ottiene nulla." Mg Napoli 02042023 - campionato di calcio serie A Napoli-Milan foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Alexis Saelemaekers Nonostante, per molti, l'episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni avrebbe dovuto rappresentare uno spartiacque, è bastato un lieve calo dell'attenzione per tornare alle vecchie e radicate abitudini. L'ultimo caso si è verificato proprio nella sfida tra la Cremonese e il Milan, dove Alexis Saelemaekers ha simulato senza ricevere alcuna sanzione.

Saelemaekers discepolo di Bastoni, fa il furbetto della simulazione: "Era diffidato, avrebbe saltato il derby"

Samira Lui avrebbe diffidato Fabrizio Corona, prima della puntata di FalsissimoSamira Lui avrebbe inviato una diffida a Fabrizio Corona, nel tentativo di bloccare o limitare la diffusione di contenuti che la riguarderebbero...

Derby, Bastoni ammette la simulazione: “Ipocrisia nel calcio e minacce alla famiglia inaccettabili”.Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha ammesso di aver accentuato una caduta durante il derby d'Italia contro la Juventus, un gesto che ha...

