Sadegholvaad | Terra senza pace finché ci saranno gas e petrolio

Un rappresentante politico ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione in Iran, affermando che il paese resterà senza pace finché continueranno l’estrazione di gas e petrolio. In un discorso pubblico, ha anche rivolto un messaggio di preghiera per il popolo iraniano, specificando l’intenzione di sostenere le donne, gli uomini e i giovani del paese, auspicando un futuro diverso rispetto al passato.

"Prego per il popolo iraniano. Prego per le sue donne e i suoi uomini, per i miei amati parenti, per i milioni di giovani iraniani che meritano un futuro migliore di quello vissuto da molti anni ad oggi". Sono parole di apprensione quelle che il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, rivolge verso il popolo iraniano e la terra in cui affonda le proprie origini il primo cittadino romagnolo, sconvolta ieri notte dall’attacco militare su larga scala lanciato da Stati Uniti e Israele. "Ho smesso di credere da un pezzo agli esportatori di democrazia e ai messaggeri di pace a colpi di bombe – ha aggiunto poi Sadegholvaad –. La situazione in Iran e in tutta l’area circostante è molto più complessa di come viene rappresentata semplicisticamente da molti, in special modo sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

