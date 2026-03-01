Sabrina Ferilli intervista | In Italia c' è troppa gelosia Fare l' attrice? Bello e faticoso

In un'intervista, l’attrice ha parlato del suo ritorno sul set nel ruolo di Gloria in un film TV prodotto dalla Rai, definendolo un’esperienza bella ma impegnativa. Ha commentato la presenza della stampa, affermando che è importante saperla contestualizzare, e ha osservato che in Italia si registra una forte gelosia tra colleghi. La protagonista ha anche descritto la professione di attrice come un mestiere interessante e faticoso.

L'interprete torna nel ruolo - per l'ultima volta - di Gloria nel film TV targato Rai, e dice: "la pressione mediatica? Bisogna sempre saper contestualizzare. I rapporti sono più importanti del lavoro". "Gloria? È il personaggio più moderno che abbia mai interpretato. Mi sono stancata dei personaggi santini, sempre corretti e regolari. Anzi, lei è fragile, e capisce l'importanza degli errori". Ed è vero: in un mondo ossessionato dalla performance, l'imperfezione diventa la chiave narrativa con cui confrontarsi. E non si tira indietro Sabrina Ferilli, che ritrova la sua Gloria Grandi in Gloria - Il Ritorno tv movie targato Rai1 (in onda il 3 marzo) e diretto da Giulio Manfredonia, nonché sequel della serie rivelazione scritta da Roberto Proia, Cristiana Farina, Laura Muscardin e da Fausto Brizzi, alla regia della prima stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

