RumorBiancO torna con un progetto che mette le parole al centro

RumorBianc(O) torna con un nuovo progetto chiamato Lessico Vivo, un percorso teatrale e civile che coinvolge il pubblico in modo diretto. La produzione è realizzata in collaborazione con Uniche ma plurali e sarà presentata ad Arezzo. L’obiettivo è mettere le parole al centro di un’esperienza artistica che unisce impegno civico e performance teatrale. La data di presentazione è fissata per il primo marzo 2026.

Arezzo, 1 marzo 2026 – Nasce Lessico Vivo, un percorso teatrale e civile ideato da rumorBianc(O), in collaborazione con Uniche ma plurali. Dentro la cornice della Festa della Toscana, il progetto attraversa il mese di marzo tra Arezzo e provincia con un'idea chiara, il linguaggio non è neutro, costruisce realtà. Il progetto prende avvio da una domanda semplice e urgente: che cosa fanno le parole quando escono dalla bocca? Possono normalizzare la violenza oppure aprire spazi di pace, giustizia e convivenza. Possono dividere o generare ascolto. LESSICO VIVO intreccia teatro partecipato, lettura e dialogo, alternando scena e riflessione in un percorso che attraversa il personale e il politico, smonta stereotipi e invita a ripensare il modo in cui parliamo e ci confrontiamo.