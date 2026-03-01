Rubano l’acqua da un idrante Quattro scoperti e denunciati

Quattro persone sono state scoperte e denunciate dopo aver rubato circa quattromila litri d’acqua da un idrante in un paese. Sono arrivate a bordo di un’autobotte e si sono agganciate all’impianto per prelevare il liquido. Il furto è stato notato e i responsabili sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Arrivano in paese a bordo di un'autobotte, si agganciano a un idrante ed estraggono la bellezza di quattromila litri d'acqua. Peccato che, almeno secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, non potessero farlo. Un'azione che rischia di costare cara a quattro addetti di una ditta di costruzioni, finiti nei guai per furto d'acqua. In sé, il valore economico non è elevatissimo (parliamo infatti di circa cento euro), ma il quantitativo di liquido asportato è di tutto rispetto. Al momento non sono chiare le ragioni all'origine del raid, né come sarebbe stata utilizzata tutta quell'acqua, tutti aspetti sui quali sono ancora in corso gli accertamenti del caso da parte dei militari della compagnia d Copparo, intervenuti sul posto subito dopo la segnalazione.