Ronaldo si è infortunato dopo un rigore sbagliato

Dopo aver sbagliato un rigore, Ronaldo si è infortunato durante la partita di ieri sera. L'episodio si è verificato pochi minuti dopo il tiro fallito, e l’attaccante è stato costretto ad abbandonare il campo. La sua uscita dal terreno di gioco ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. La partita è proseguita senza di lui, e la squadra ha comunque vinto.

L’Al-Nassr è tornato in testa alla Pro League saudita vincendo 3-1 sull’Al-Fayha in una partita che ha visto Cristiano Ronaldo uscire infortunato, dopo aver sbagliato un rigore in precedenza. Scavalcato da Al-Ahli dopo la vittoria per 1-0 in casa dell’Al-Riyadh, Al-Nassr ha avuto un’occasione d’oro per passare in vantaggio dopo che Mikel Villanueva ha commesso fallo su Mohamed Simakan in area. Ronaldo, però, ha tirato a lato il suo rigore, la palla ha tagliato l’esterno del palo sinistro. Mosquera si è comportato in modo eroico per impedire a Coman di completare la svolta. Tuttavia, è stato vittima di una significativa sfortuna quando Al-Nassr è passato in vantaggio a 10 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, con un tiro di Joao Felix che ha colpito il palo e deviato sul fianco del portiere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Le leggende si rialzano sempre, Detto da te significa moltissimo: lo scambio tra Lindsey Vonn e Cristiano RonaldoDopo l'infortunio che ha rischiato di costarle l'amputazione, Vonn riceve supporto da CR7 e risponde: Detto da te significa moltissimo ... ilfattoquotidiano.it

Maldini & Cannavaro vs. Ronaldo. O lance da foto icônica. Nostálgico! x.com

A 41 anni, Cristiano Ronaldo mantiene un fisico impressionante e afferma che la sua età biologica è di 29 anni, cioè 11 anni in meno rispetto alla sua età reale, secondo i dati dell’azienda “Whoop”. Tutto grazie a una routine quotidiana disciplinata che combin facebook