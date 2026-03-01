Ronaldo si è infortunato dopo un rigore sbagliato

Da justcalcio.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver sbagliato un rigore, Ronaldo si è infortunato durante la partita di ieri sera. L'episodio si è verificato pochi minuti dopo il tiro fallito, e l’attaccante è stato costretto ad abbandonare il campo. La sua uscita dal terreno di gioco ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. La partita è proseguita senza di lui, e la squadra ha comunque vinto.

L’Al-Nassr è tornato in testa alla Pro League saudita vincendo 3-1 sull’Al-Fayha in una partita che ha visto Cristiano Ronaldo uscire infortunato, dopo aver sbagliato un rigore in precedenza. Scavalcato da Al-Ahli dopo la vittoria per 1-0 in casa dell’Al-Riyadh, Al-Nassr ha avuto un’occasione d’oro per passare in vantaggio dopo che Mikel Villanueva ha commesso fallo su Mohamed Simakan in area. Ronaldo, però, ha tirato a lato il suo rigore, la palla ha tagliato l’esterno del palo sinistro. Mosquera si è comportato in modo eroico per impedire a Coman di completare la svolta. Tuttavia, è stato vittima di una significativa sfortuna quando Al-Nassr è passato in vantaggio a 10 minuti dalla fine dei tempi regolamentari, con un tiro di Joao Felix che ha colpito il palo e deviato sul fianco del portiere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Osimhen "si trasforma" in una noce di cocco: riguarda il TikTok pubblicato dopo il rigore sbagliato

Leggi anche: Cristiano Ronaldo sbaglia un altro rigore. Poi si fa male

Norvegia-Israele, il doppio rigore sbagliato da Haaland

Video Norvegia-Israele, il doppio rigore sbagliato da Haaland

Contenuti utili per approfondire Ronaldo.

Temi più discussi: Incredibile Inzaghi, flop in Arabia: sotto esame nonostante un mercato da urlo; Ronaldo e Vieri a San Siro per Inter-Bodo/Glimt: le ultime sulle scelte di formazione di Chivu; Simone Inzaghi in disgrazia all’Al Hilal, si valuta l’esonero: sta buttando via un campionato; Mbappé, il ginocchio e il precedente Kakà: a Madrid paragonano le due vicende.

ronaldo si è infortunatoCristiano Ronaldo sbaglia malamente un rigore, poi si infortunaGiornata da dimenticare per CR7 in Arabia Saudita ... msn.com

ronaldo si è infortunatoLe leggende si rialzano sempre, Detto da te significa moltissimo: lo scambio tra Lindsey Vonn e Cristiano RonaldoDopo l'infortunio che ha rischiato di costarle l'amputazione, Vonn riceve supporto da CR7 e risponde: Detto da te significa moltissimo ... ilfattoquotidiano.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.