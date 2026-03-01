Romentino un corso di difesa personale in ricordo di Arianna Ubezio
A Romentino si svolge un corso di difesa personale organizzato dall’associazione “Io ti amo per sempre” in memoria di Arianna Ubezio, una giovane ceranese scomparsa prematuramente l’11 luglio 2024. L’evento vede la collaborazione dell’Istituto “Biagio Pascal” e dell’associazione sportiva “Kodokan”, coinvolgendo studenti e partecipanti locali in un’attività dedicata a ricordare la ragazza.
L’associazione “Io ti amo per sempre”, nata lo scorso anno per dare ali ai sogni di Arianna Ubezio, giovane ceranese prematuramente scomparsa l’11 luglio 2024, unisce le proprie forze con l’Istituto di Istruzione superiore “Biagio Pascal” di Romentino e con l’associazione sportiva “Kodokan. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
"Io ti amo per sempre", l'associazione in ricordo di Arianna Ubezio: oltre 100 tesserati in una mattinaNella mattinata dello scorso 25 gennaio, in piazza Crespi, l’associazione "Io ti amo per sempre", nata lo scorso anno per ricordare Arianna Ubezio,...
Corso di difesa personale a CascinaRiparte al Kosmos Club il corso di difesa personale: più consapevolezza, più serenitàAl Kosmos Club di San Frediano a Settimo (Cascina) riprende il...