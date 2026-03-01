La RomaOstia Half Marathon del 2026 si è conclusa con il successo di un atleta keniano, che ha chiuso la gara in 58 minuti, stabilendo anche un record personale. La competizione, che collega Roma al litorale, ha visto protagonisti diversi atleti e si è distinta per la sua velocità. Durante la corsa, un altro corridore ha lanciato una stoccata rivolta a un avversario.

La RomaOstia Half Marathon (la mezza maratona che dalla capitale porta verso il litorale) si è rivelata molto veloce, con la vittoria firmata dal keniano Michael Temoi in 58:00. Il classe 2005 ha migliorato di due secondi il precedente primato della corsa, attaccando nei pressi del 15mo chilometro e facendo il vuoto nei confronti della diretta concorrenza. Alle sue spalle si sono piazzati i connazionali James Kipkoech Kipkogei (58:39) e Peter Kibenei Tuitoek (59:05), il migliore italiano è Giuseppe Gerratana (13mo in 1h04:25). La keniana Janet Mutungi ha vinto la gara femminile con il tempo di 1h08:11, attaccando in maniera convinta nella seconda parte di gara, dopo aver sfruttato al meglio il lavoro della pacer Luca Parisi. 🔗 Leggi su Oasport.it

RomaOstia 2026, risultati e classifica: Temo vince con il record, stoccata di Mutungi

Roma Ostia sprint: 58:00 del keniano TemoiUna 51esima edizione da record per la Eurospin RomaOstia Half Marathon 2026, organizzata dalla GSBRun-RomaOstia in partnership con RCS Sports & Events. Con una notevole progressione finale il keniano ... fidal.it

Roma-Ostia 2026, orari e percorso della mezza maratona il 1 marzo: strade chiuse e bus deviatiOggi a Roma si corre la mezza maratona Roma-Ostia, con partenza dal PalaEur e arrivo a Ostia lungo via Cristoforo Colombo ... fanpage.it

Ho corso la #RomaOstia sentendo la corsa della #MotoGp e sono molto contento per #Bezzecchi e l'Aprila Sarà un mondiale divertente e penso equilibrato. Più tardi riguardo la corsa. Grande Bez!!! #ThaiGp x.com

RECORD alla Eurospin Roma Ostia 2026 vittoria finale con il tempo di 57'59"!!! #euroapinromaostia #record #halfmarathon #sport #romaostia - facebook.com facebook