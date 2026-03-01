Roman Reigns ha lanciato una sfida a CM Punk, invitandolo a godersi il suo ultimo mese di gloria. La tensione tra i due si è intensificata mentre il cammino verso WrestleMania 42 si fa più caldo. Dopo che CM Punk ha sconfitto Finn Bálor a Elimination Chamber, la rivalità tra i due campioni si è riaccesa, preparando il terreno per uno scontro imminente.

Il cammino verso WrestleMania 42 si è acceso con una dinamica incandescente tra due campioni. Dopo la vittoria di CM Punk contro Finn Bálor a Elimination Chamber, che ha convinto al mantenimento del World Heavyweight Championship nel contesto di Chicago, è arrivata la risposta tagliente di Roman Reigns. La provocazione sui social da parte di Reigns ha tracciato l'inizio di una guerra psicologica: «Non sono sicuro di chi sembrasse più stanco: la folla o il campione. Goditi questo ultimo mese di rilevanza.» L’attacco ha toccato uno dei punti forti di Punk, il legame con la sua città natale, insinuando che l’energia del Best in the World potesse essere ormai in fase di esaurimento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Roman Reigns sfida CM Punk: "Goditi il tuo ultimo mese di gloria

CM Punk sfida Roman Reigns prima di WrestleMania 42Nel contesto di WrestleMania 42, il confronto tra CM Punk e Roman Reigns viene descritto come un incontro tra due personalità dominanti

Roman Reigns favorito nella sfida contro CM PunkLe quote iniziali per l'incontro tra roman reigns, noto come Original Tribal Chief, e cm punk, indicato come Best in the World, tracciano una linea

Roman Reigns Vs CM Punk At WrestleMania

