Roman Reigns provoca Punk rilancia | Ho una GTS per te

Dopo l'evento Elimination Chamber, Roman Reigns ha pubblicato un tweet provocatorio. In risposta, CM Punk ha dichiarato di avere una GTS pronta per Reigns e si è assicurato che la sua replica fosse visibile anche durante le riprese televisive. La discussione tra i due si è svolta sui social e davanti alle telecamere, lasciando intendere un confronto aperto.

Roman Reigns ha provato a prendersi i riflettori con un tweet dopo Elimination Chamber. CM Punk si è assicurato che la risposta arrivasse davanti alle telecamere. Dopo aver difeso con successo il World Heavyweight Championship contro Finn Bálor in un brutale match a Elimination Chamber, Punk ha festeggiato davanti al suo pubblico di Chicago. CM PUNK & AJ LEE CELEBRATE AS CHAMPIONS??#WWEChamber pic.twitter.com5mTNsL7LOS Reigns, invece di presentarsi all'evento, ha scelto Twitter per lanciare una frecciata. Il vincitore della Royal Rumble ha sminuito la prestazione di Punk: "Non sono sicuro di chi fosse più stanco — il pubblico o il campione. Goditi questo tuo ultimo mese di rilevanza".