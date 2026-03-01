Oggi il Romagna Rfc affronta il Tarvisium in una partita valida per il campionato di serie A di rugby. La sfida si svolge sul campo della squadra avversaria, che si trova nella parte alta della classifica e ha appena vinto in trasferta contro il Viadana. La partita rappresenta un momento importante per la squadra romagnola.

Il campionato di rugby di serie A del Romagna Rfc prosegue con la prova sul campo del Tarvisium, sfida insidiosa con una squadra che naviga nella metà alta della classifica e reduce dalla vittoria sul campo del Viadana. Il Romagna arriva a questo appuntamento dopo la prova di carattere di domenica scorsa contro il Casale, che non è bastata a interrompere il digiuno di vittorie che sta caratterizzando questo avvio 2026, ma che ha mostrato tutto il valore del gruppo romagnolo: ancora una volta però il risultato è sfuggito per un soffio, confermando il ‘tabù’ dei minuti finali che sta caratterizzando questa stagione avara di risultati e che ha fatto lasciare per strada diversi punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romagna, serve la svolta. Oggi la sfida al Tarvisium

Thuram Inter, la sfida per il suo 2026: missione Mondiale e obiettivo riscatto! Adesso serve la svoltaMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro.

Ternana, al Liberati per il riscatto. Serve la svolta contro la TorresLa Torres, cercando maggiore produttività in fase offensiva, poi il finale di mercato.

Contenuti e approfondimenti su Romagna.

Discussioni sull' argomento Romagna, serve la svolta. Oggi la sfida al Tarvisium; Il Cesena a Empoli per invertire la rotta: play-off ancora possibili ma serve la svolta; Servizi 0-6 a Ravenna, Cisl FP Romagna raccoglie 153 firme: Serve un incontro urgente con il sindaco; Cesena, sicurezza stazione: svolta con la Polizia locale e invito ai privati a fare squadra per far vivere l’area riqualificata.

Confcooperative: la svolta. Ecco ’Romagna-Estense’Sta per costituirsi Confcooperative Romagna-Estense, una delle unioni territoriali più grandi d’Italia, nata dalla fusione tra Confcooperative Romagna, 523 aderenti, e Confcooperative Ferrara con 89 ... ilrestodelcarlino.it

Confesercenti Bologna critica la scelta della Regione Emilia-Romagna che, per potenziare gli scali aeroportuali periferici, ha tolto la “Council tax”, la tassa addizionale sui diritti di imbarco, in quelli di Parma, Forlì e Rimini. Una scelta che va a discapito dell'aer - facebook.com facebook

Emilia-Romagna, sulla sicurezza il Pd cambia marcia. Di Stasi: «Sui Cpr discussione chiusa». E de Pascale al summit di Nardella con i riformisti x.com