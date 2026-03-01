Roma tra due fuochi | il sabato di Lukaku e il trionfo di Sal Da Vinci

A Roma, il sabato sera ha visto il ritorno di Lukaku in campo dopo mesi di assenza, mentre nel centro storico si è svolto il concerto di Sal Da Vinci, che ha attirato numerosi fan. La città ha vissuto momenti di forte tensione tra l’entusiasmo per gli eventi e le proteste dei residenti contro il caos serale. La notte ha visto anche interventi delle forze dell’ordine.

In un Paese che ha fatto dell’iperbole il proprio sport nazionale, il sabato sera appena archiviato meriterebbe una targa al valore della resistenza psicologica. Mentre noi, sulle sponde del Tevere, ci auto-infliggiamo sessioni di meditazione trascendentale per capire se Gasperini lancerà la “perla” Pisilli o se la difesa della Roma reggerà l’urto di una Juve in crisi d’identità, il destino ha deciso di apparecchiare una cena di gala che profuma intensamente di Mergellina. È stata la notte dei grandi ritorni e delle conferme plebiscite, un uno-due tra il prato di Verona e il palco di Sanremo che ha lasciato il tifoso giallorosso con la stessa espressione di chi vede un parente lontano vincere al Gratta e Vinci: un sorriso di circostanza che nasconde un “ma proprio stasera?” grande quanto il Colosseo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Sono davvero contento per la vittoria di Sal Da Vinci. In un mondo in cui l'odio, le guerre, la violenza e le discriminazioni hanno preso il sopravvento fa bene sentire una canzone piena di buoni sentimenti e sani valori cantata da un napoletano. - facebook.com facebook

#sanremo 2026, è #sal da vinci show ma non convince tutti: arrivano anche alcune critiche social x.com