Roma-Juventus | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, domenica 1 marzo, all'Olimpico di Roma si svolge il match tra la squadra di casa e la Juventus, valido per la 27ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’incontro tra le due squadre. Le formazioni probabili sono state annunciate e l’orario di inizio è stato comunicato.

(Adnkronos) – Big match all'Olimpico. Oggi, domenica 1 marzo, la Roma ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nello scontro diretto della 27esima giornata di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per le sorti del quarto (ma anche terzo) posto in classifica e indirizzare la corsa alla qualificazione in Champions League. I giallorossi arrivano all'appuntamento dopo la netta vittoria casalinga contro la Cremonese, battuta 3-0, mentre i bianconeri sono stati eliminati dal Galatasaray nei playoff Champions, pur avendo vinto il ritorno a Torino 3-2 con due reti incassate ai tempi supplementari. In campionato invece la squadra di Spalletti era stata battuta dal Como 2-0 all'Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Juventus-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus Roma - Formazioni a confronto

Contenuti e approfondimenti su Roma Juventus.

Temi più discussi: Roma-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Roma-Juventus: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Roma-Juventus oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Roma-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvBig match all'Olimpico. Oggi, domenica 1 marzo, la Roma ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - nello scontro diretto della 27esima giornata di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per ... adnkronos.com

Roma – Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingRoma – Juventus dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

Roma-Juventus, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vedere la sfida - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Juventus x.com