Roma-Juventus Locatelli squalificato ma con la squadra | l’importanza del capitano

Durante la partita tra Roma e Juventus, Locatelli è stato squalificato ma ha comunque preso parte alla gara. La squadra bianconera si è presentata senza il capitano, che è stato escluso dalla lista dei convocati. La partita rappresenta un momento cruciale per la Juventus, che in caso di sconfitta rischia di scivolare a sette punti dal quarto posto, una posizione importante per la qualificazione alla Champions League.

Roma-Juventus è una gara molto delicata per i bianconeri che in caso di sconfitta scivolerebbero a -7 dal quarto posto valido per la qualificazione alla Champions League. I bianconeri si presentano al match con la pesantissima assenza di Manuel Locatelli, squalificato dopo il giallo contro il Como ma al seguito della squadra. Tra questi nomi, come detto, non c'è ovviamente Manuel Locatelli che è squalificato ma che ha deciso di fare la trasferta insieme alla squadra per il gruppo. In questo momento avere il capitano sarà importante anche fuori, al di là di quello che si vedrà in campo. Ci sono sia Gleison Bremer che Kenan Yildiz che stanno attraversando un momento di difficoltà dal punto di vista fisico, ma che comunque dovrebbero entrambi partire titolari al fischio d'inizio.