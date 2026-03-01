Nella serata di oggi, domenica 1 marzo 2026, lo Stadio Olimpico ospita una sfida tra Roma e Juventus, due delle squadre più importanti del campionato italiano. L’incontro rappresenta un momento cruciale per la corsa europea di entrambe le formazioni, con gli allenatori che si preparano a confrontarsi in questa partita che può influenzare la loro stagione. La partita si gioca in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 All'Olimpico va in scena il duello Champions: i giallorossi tentano il +7, i bianconeri cercano il riscatto post-Galatasaray. Nella serata di oggi, domenica 1 marzo 2026, lo Stadio Olimpico si trasforma nell’epicentro della Serie A per un confronto che trascende la semplice rivalità storica. A poche ore dal fischio d’inizio delle 20:45, il match tra Roma e Juventus si configura come un... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Roma-Juventus, l’incrocio dei destini: Spalletti e Gasperini si giocano l’Europa

Leggi anche: Gasperini-Spalletti, incrocio decisivo alla vigilia di Roma Juventus

Leggi anche: L’incrocio sottile dei destini del mondo nel racconto dei Tarocchi alla Carrara

Approfondimenti e contenuti su Roma Juventus.

Temi più discussi: La Roma fa suo il big match con l’Inter e la manda a -6, Juventus frenata dalla Ternana, vince la Fiorentina; Roma-Juve, all’Olimpico arbitra di nuovo Sozza. A maggio lo sfogo di Ranieri; Juve, vietato sbagliare contro una Roma senza mezze misure; Marchisio: Juve, il Galatasaray può ribaltarlo solo Yildiz. Ma serve uno che in campo urli 'Svegliamoci'.

Roma, l’incrocio con Spalletti sorride sempre al tecnico: imbattuto dal 2017 contro i giallorossiDa quando ha chiuso la sua seconda esperienza sulla panchina della AS Roma nel 2017, Luciano Spalletti ha costruito una striscia positiva contro i giallorossi che dura ancora oggi. tuttojuve.com

Roma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky e DAZN: orario e formazioniLa Juventus affronta la Roma all'Olimpico nello scontro diretto per la zona Champions della Serie A: le probabili formazioni e dove seguire la partita ... fanpage.it

Roma-Juventus, Di Gregorio o Perin Chi difenderà i pali - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Juventus x.com