Roma-Juventus 3-3 | Le Pagelle dell’Olimpico

Nella partita tra Roma e Juventus, giocata all’Olimpico, i due team si sono affrontati concludendo l’incontro con un risultato di 3-3. La sfida, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526, ha visto le due squadre mettere a segno tre gol ciascuna, regalando ai tifosi un match ricco di emozioni e colpi di scena.

I voti del match dell'Olimpico: McKennie trascinatore, Bremer tradito dalla forma, Malen incubo giallorosso. Nella serata di oggi, il rettangolo verde dell'Olimpico ha restituito un verdetto che profuma di cinema neorealista, un 3-3 pirotecnico tra Roma e Juventus valido per la 27ª giornata di Serie A 202526. In un match caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte, la compagine capitolina ha accarezzato il colpo del k.

Roma-Juventus: scacchiere dell'Olimpico tra pressing alto e rifiniture tra le linee

Roma-Juventus 3-3 show all’Olimpico: rimonta bianconera al 93?Succede di tutto nel big match della 27esima giornata: giallorossi avanti 3-1 a poco più di dieci minuti dal termine ma beffati nel finale ... sportal.it

La Juve rimonta la Roma da 3-1 a 3-3, Gatti gela l’Olimpico in pieno recupero: lotta Champions apertissimaFinisce 3-3 tra Roma e Juventus una partita combattutissima che lascia ancora aperta la lotta Champions tra le due squadre ... fanpage.it

