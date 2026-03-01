Roma-Juventus 3-3 | Gatti all' ultimo vale il pari in una gara spettacolare

Nella partita tra Roma e Juventus, terminata 3-3, Gatti ha segnato all’ultimo minuto il gol che ha portato i bianconeri al pareggio. La sfida si è rivelata molto combattuta, con diverse occasioni da entrambe le squadre e un ritmo elevato dall’inizio alla fine. La gara si è conclusa con un risultato che ha rispecchiato le dinamiche del campo e l’equilibrio tra le forze in gioco.

Roma 1 marzo 2026 - Uno spettacolo degno delle migliori gare europee, in certi sensi un vero spot per quello che può essere il calcio in Italia, dove alla fine il pareggio è forse il risultato più giusto. Roma e Juventus pareggiano per 3-3 al termine di una gara da mille emozioni da entrambe le parti, con il risultato però a lasciare un sapore in bocca molto diverso tra una squadra e l'altra. I giallorossi avevano accarezzato l'idea dei 7 punti di margine sui bianconeri dopo il vantaggio di Wesley e soprattutto dopo le due reti di N'Dicka e Malen, che avevano portato a due reti di vantaggio i capitolini. I bianconeri invece festeggiano una doppia rimonta, prima con il pari di Conceiçao, poi con le due reti di Boga e di Gatti al 93' per rimettere in pari il risultato e sventare un potenziale fuga romanista in classifica.