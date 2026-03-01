Roma-Juve la sfida si decide in mezzo | Gasp pensa a un centrocampo compatto

Questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico, Roma e Juventus si sfidano in una partita che si deciderà nel mezzo del campo. Gasperini deve ancora decidere tra un centrocampista in più come trequartista o la coppia di trequartisti a supporto di Malen. La scelta tattica influenzerà l’andamento della sfida e la strategia delle due squadre.

La Roma affronterà questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico la Juventus, ma Gasperini deve ancora sciogliere questo rebus tattico: optare per un centrocampista in più da schierare come trequartista o preferire la soluzione con due trequartisti naturali a supporto dell'unica punta, Donyell Malen. Guadagna terreno Niccolò Pisilli: è lui il nome più quotato per partire titolare nella trequarti romanista e dare maggiore sostanza al centrocampo. L'uomo in più che può dare una mano alla mediana giallorossa, formata da Cristante e Konè, è proprio il giovane italiano, che garantisce tanta corsa, intensità e dinamismo.

