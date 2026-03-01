Roma beffata La Juventus pareggia in rimonta all' Olimpico

La Juventus ha pareggiato 3-3 all'Olimpico contro la Roma, dopo aver recuperato dallo svantaggio iniziale. La partita si è conclusa con un risultato di rimonta per la squadra ospite, che ha raggiunto il pareggio nel finale, mentre i padroni di casa hanno visto sfumare una vittoria che sembrava ormai certa.

Pericolo scampato per la Juventus e un'occasionissima persa dalla Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. È un gol di Gatti al 93' ad impedire ai giallorossi di salire a +7 e ad evitare così l'incubo della terza sconfitta consecutiva. All'Olimpico non bastano a Gasperini le reti di Wesley, Ndicka e Malen per tenere il passo del Napoli: la Roma sale a quota 51, con un vantaggio invariato sulla Juve ma con il Como più vicino (-3). Senza Soulé e con Dybala a mezzo servizio, Gasperini premia i recenti segnali di crescita di Pisilli schierandolo sulla trequarti. La scelta si rivela corretta. Il classe 2004 crea le condizioni per la prima occasione da gol e ispira l'azione che porta all'1-0 giallorosso.