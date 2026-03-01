Ritiro di primavera | escursionismo yoga e meditazione sul Monte Pellegrino

Sul Monte Pellegrino si svolge un ritiro di primavera che combina escursionismo, yoga e meditazione. L’evento si tiene durante l’equinozio, quando il giorno e la notte sono uguali. La manifestazione prevede attività all’aperto rivolte a chi desidera connettersi con la natura e praticare tecniche di benessere. Il programma si svolge nelle prime settimane della stagione, coinvolgendo partecipanti di diverse età.

L'equinozio di primavera è il momento in cui luce e buio si equilibrano perfettamente. È una soglia energetica potente: ciò che è stato si conclude, ciò che deve nascere trova spazio. In questa giornata speciale un'esperienza immersiva nel bosco unirà escursionismo, yoga, meditazione e rito sciamanico. Tutto questo è possibile partecipando al ritiro Primavera Interiore, il 21 marzo 2026.Appuntamento ore 8,30 nel piazzale antistante il santuario di Santa Rosalia. Il ritiro terminerà alle ore 13 circa. Durata del percorso, di facile difficoltà, 2 ore circa. Durata totale del ritiro 4 ore circa. Si consiglia abbigliamento comodo adatto alla stagione.