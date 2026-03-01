Risse all’intervallo finite in rete Un quarto d’ora d’aria a turni

Al liceo Francesco Viganò di Merate sono stati registrati diversi episodi di risse tra studenti durante l’intervallo, che sono poi finiti condivisi online. Per limitare questi comportamenti, la scuola ha deciso di introdurre un sistema di turni per il quarto d’ora d’aria, sostituendo il divieto di ricreazione all’aperto. La misura mira a gestire meglio gli spazi e prevenire futuri episodi di violenza.

Quarto d’ora d’aria a turni al Francesco Viganò di Merate. Dopo il divieto della ricreazione fuori dalle proprie aule per gli studenti di prima e seconda superiore dell’istituto statale Francesco Viganò di Merate, perché durante l’intervallo si picchiavano in giardino e poi postavano il video delle risse sui social, la preside Carmen Saffioti ha stabilito che ragazzi e ragazze hanno imparato la lezione e che ora è possibile prevede un "progressivo ritorno alla normalità". Sarà però un rientro alla normalità graduale appunto: a seconda delle fasce orarie, delle giornate e della classe, gli studenti potranno svolgere la ricreazione o all’aperto, o nei corridoi o al piano dell’aula, mentre nessuno dei biennio potrà inoltre andare al bar, tranne i rappresentanti di classe, che provvederanno a consegnare le ordinazioni ai compagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

