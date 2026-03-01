Rischiano la vita per aiutare altre persone | due agenti penitenziari feriti nello schianto mortale in autostrada

Due agenti penitenziari sono rimasti feriti in un incidente mortale avvenuto in autostrada mentre tornavano a casa. Durante il tragitto, si sono fermati per prestare soccorso a persone coinvolte in un altro incidente, rischiando la loro sicurezza. L'incidente ha causato feriti tra gli agenti e la morte di un’altra persona coinvolta. La dinamica dei fatti è ancora sotto verifica.

Hanno rischiato la vita per senso del dovere, quello che li ha spinti, sulla strada verso casa, a fermarsi per aiutare gli altri ed evitare gravi conseguenze. Così, cinque agenti penitenziaria abruzzesi, tre in servizio nel carcere di Vasto e due in quello di Pescara, sono rimasti coinvolti in un.