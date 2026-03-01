Rino Marchesi addio a un signore silenzioso del calcio italiano

Il calcio italiano si trova a ricordare Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore che è morto all’età di 89 anni. La notizia della sua scomparsa si diffonde in queste ore, suscitando commozione tra appassionati e addetti ai lavori. Marchesi aveva avuto una lunga carriera nel mondo del calcio, ricoprendo ruoli sia da giocatore che da tecnico.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Rino Marchesi. L'ex calciatore e allenatore si è spento all'età di 89 anni. Difensore e centrocampista in campo, tecnico misurato e concreto in panchina, Marchesi ha attraversato stagioni diverse del nostro calcio, lasciando tracce precise nei club che ha guidato. Fu suo il primo Avellino in Serie A. Nell'estate successiva alla storica promozione conquistata con Paolo Carosi, la società irpina affidò la panchina al tecnico lombardo, reduce dall'esperienza alla Ternana, per affrontare la prima stagione nella massima serie. Marchesi firmò le prime due salvezze delle nove consecutive dei biancoverdi in A.