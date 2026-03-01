Le autorità emiratine hanno comunicato ai civili e ai turisti presenti nel Paese di non lasciarsi prendere dal panico. Sono stati attivati rifugi per i civili e sistemi di difesa sono stati messi in funzione come misura di protezione contro le minacce provenienti da Teheran. La comunicazione mira a rassicurare la popolazione e a garantire la sicurezza in questa fase di tensione.

“Niente panico”, si legge nei bollettini ufficiali diramati a Dubai su smartphone, tablet e piattaforme digitali. Ecco come il Paese risponde alla minaccia iraniana Il primo suggerimento trasmesso dalle autorità emiratine a cittadini e turisti presenti nel Paese è quello di non lasciarsi prendere dal panico. “Niente panico”, si legge nei bollettini ufficiali diramati a Dubai su smartphone, tablet e piattaforme digitali, insieme a poche ma precise istruzioni da seguire alla lettera: restare in casa, lontano dalle finestre, raggiungere rifugi in caso di ulteriori esplosioni (seminterrati e parcheggi) e tenere sotto mano kit di emergenza. Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha intanto confermato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato con successo i missili iraniani in arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rifugi per i civili e sistemi di difesa in azione: ecco lo scudo degli Emirati contro Teheran

