replay castelnuovo il progetto di arkadia ente vincitore del bando

Arkadia Onlus ha annunciato di essere l’organizzazione vincitrice del bando per il progetto

Arkadia Onlus rivendica con chiarezza il proprio ruolo all’interno del progetto "Replay Castelnuovo d’Avane – Un borgo in gioco", precisando titolarità, partenariato e inquadramento istituzionale dell’iniziativa che ha riscosso un grande successo nelle varie date in calendario con ultima, quella di sabato scorso, che si è tenuta a Terranuova. L’associazione sottolinea innanzitutto di essere l’ente vincitore del bando e il soggetto responsabile della stesura e della realizzazione del progetto, assumendone quindi la piena titolarità. Sul piano tecnico, sempre Arkadia evidenzia la collaborazione con Mist Games, realtà specializzata nello sviluppo di sistemi di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Replay Castelnuovo". Un borgo in giocoTERRANUOVA Dopo il grande successo registrato alla biblioteca di Cavriglia, alla biblioteca di Castelnuovo dei Sabbioni e al circolo di Castelnuovo,...

Pubblicato il bando del Comune per l'elenco degli enti erogatori del progetto "Dopo di noi"L’iniziativa mira a promuovere percorsi di autonomia e indipendenza per le persone con disabilità rispetto al nucleo familiare di origine, in vista...

