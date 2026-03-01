Renate corsaro con una tripletta Vittoria d’autorità sulla Dolomiti

Il Renate ha conquistato una vittoria importante sul campo della Dolomiti, vincendo 3-0. La squadra nerazzurra ha segnato tre gol e mantenuto la porta inviolata, dimostrando sicurezza e determinazione durante tutta la partita. La gara si è svolta allo stadio “Zugni Tauro”, dove i padroni di casa hanno subito la netta supremazia degli avversari.

RENATE di Roberto Sanvito Vittoria d'autorità. Nello 0-3 con cui i nerazzurri sbancano lo " Zugni Tauro " si legge tra le righe la sicurezza nei propri mezzi che ormai questa squadra ha quando scende in campo. Resiste alla partenza a mille all'ora dei padroni di casa, ma al primo affondo colpisce e fa malissimo. Resiste nuovamente alla reazione della Dolomiti e al momento giusto piazza il secondo colpo che la manda ko. Il cartellino che da giallo diventa rosso di Olonisakin grazie alla tecnologia anticipa i tempi rendendo il secondo tempo una noiosa appendice ma un notevole risparmio di energie. Il gol di Ruiz Giraldo, entrato pochi secondi prima, serve giusto alle statistiche e per pompare ulteriormente l'autostima in vista della trasferta a Lecco di martedì sera che potrebbe addirittura valere il sorpasso e un terzo posto.