Referendum se a Treviso il comizio per il No si fa in Tribunale

A Treviso, un comizio per il No si è svolto all’interno del tribunale, un luogo normalmente riservato alla giustizia. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti, trasformando uno spazio istituzionale in un palcoscenico di discussione politica. La decisione di utilizzare il tribunale come scenario per il comizio ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

La maschera è venuta giù e il luogo sacro della giustizia, i tribunali, si trasformano nel palchetto di paese per criticare l'esecutivo. È quanto accade a Treviso, dove l'Associazione Nazionale Magistrati, giovedì 5 marzo, organizza un convegno, con tanto di logo del sindacato dei giudici, nell'aula d'assise. Nessuna ricorrenza o evento istituzionale, ma solo la volontà di far capire, a tutti i costi, che la riforma voluta dall'esecutivo Meloni e dal ministro Nordio sia un grande errore. Il titolo dell'iniziativa, d'altronde, vale più di mille parole: «Il referendum costituzionale sulla giustizia. Un dialogo con la cittadinanza sulle ragioni del No».