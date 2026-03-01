Referendum polemiche al Galilei la dirigente | Non facciamo politica Martedì un nuovo incontro

Dopo le polemiche che si sono sollevate riguardo alla presenza dell'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli durante il dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia nella scuola Galilei Sani di Latina, la dirigente Marina Palumbo ha preso parola per chiarire la posizione dell’istituto. La dirigente ha affermato che l’obiettivo non è fare politica e ha annunciato un nuovo incontro programmato per martedì, senza ulteriori dettagli.

Dopo le polemiche che si sono accese per la partecipazione dell'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris al dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia nella scuola Galilei Sani di Latina, è la stessa dirigente Marina Palumbo a intervenire per placare gli animi: "Il.