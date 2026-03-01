Recupero Roseto-Pistoia domenica alle 18 | 00

Domenica alle 18:00 si gioca il recupero della partita tra Liofilchem Roseto e Estra Pistoia, valida per la 27ª giornata. Le due squadre si affrontano per guadagnare punti e migliorare la propria classifica. La partita si svolge sul campo di Roseto, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa il risultato.

La sfida di recupero della 27ª giornata vede fronteggiarsi Liofilchem Roseto e Estra Pistoia, due formazioni impegnate a consolidare la propria posizione in classifica in una contesa potenzialmente decisiva per il proseguo della stagione. L’incontro, in programma domenica 1° marzo alle 18:00, si giocherà al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi a porte chiuse, offrendo agli addetti ai lavori elementi cruciali su cui valutare lo stato di forma delle due squadre. Francesco Tricarico (assistente allenatore) – analizza la gara come estremamente fondamentale, sottolineando l’esigenza di concentrarsi su se stessi e sul lavoro in corso dopo l’ingresso di Harrison; la squadra affronta un momento non positivo, ma deve compattarsi e trasmettere segnali concreti sull’atteggiamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Torino-Roma (domenica 18 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiTorino e Roma tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia, che ha visto i granata imporsi e passare il...

Torino-Roma (domenica 18 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiTorino e Roma tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dalla sfida degli ottavi di Coppa Italia, che ha visto i granata imporsi e passare il...

Aggiornamenti e notizie su Recupero Roseto Pistoia.

Temi più discussi: Domenica alle 18:00 il recupero del match tra Roseto e Pistoia; Domani Roseto-Estra Pistoia - TVL; Roseto, Pallacanestro affronta Pistoia al PalaMaggetti con porte chiuse; L'Estra Pistoia si arrende a Mestre dopo 40' di intensa battaglia: finisce 90-85 per la Gemini.

La presentazione di Roseto-Pistoia, recupero di DomenicaCALENDARIODomenica 1° marzo si gioca il recupero della 27^ giornata tra Liofilchem Roseto ed Estra Pistoia. Domenica 1° marzo, ore 18:00Liofilchem ... basketinside.com

Roseto e Pistoia si giocano un pezzo di stagione al PalaMaggetti (a porte chiuse)La sfida tra Liofilchem Roseto ed Estra Pistoia, in programma domenica 1° marzo alle 18:00 al PalaMaggetti (a porte chiuse per decisione della Prefettura di Teramo), vale molto più di ... pianetabasket.com

Domenica alle 18:00 il recupero del match tra Roseto e Pistoia @Sportando x.com