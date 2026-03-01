Rapina in piazza Erbe | 500 euro e resa spontanea al carcere meglio

Il 24 febbraio 2026 alle 11:40, un uomo di 51 anni di Padova ha rapinato una farmacia in Piazza Erbe a Verona, portando via circa 500 euro. Dopo aver compiuto il colpo, si è consegnato spontaneamente alle autorità e successivamente è stato portato in carcere. La rapina si è svolta durante l’orario di apertura del negozio.

Il 24 febbraio 2026, alle 11,40, un uomo di 51 anni originario di Padova ha rapinato una farmacia in Piazza Erbe a Verona, portando via circa 500 euro. Qualche ora dopo, si è presentato spontaneamente al posto di Polizia dell'ospedale di Borgo Roma, ammettendo le proprie responsabilità e dichiarando che meglio il carcere della strada. L'arresto è stato confermato dal giudice, che ha disposto la custodia in carcere presso la Casa Circondariale di Verona Montorio in attesa dell'udienza di convalida. L'individuo, già con precedenti per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione e la persona, è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza, alla descrizione fornita dalla vittima e all'abbigliamento indossato durante il reato.