Randy Orton ha vinto l’incontro Elimination Chamber, avvicinandosi alla possibilità di sfidare il campione al prossimo evento. La competizione per il WWE Championship a WrestleMania 42 continua a suscitare grande interesse, con una svolta inattesa che modifica il percorso verso il titolo, coinvolgendo più wrestler e creando nuove dinamiche nella corsa al titolo principale.

La corsa al WWE Championship a WrestleMania 42 sta assumendo contorni di grande spettacolo, con una traiettoria che sposta l'attenzione da un duello singolo a un main event corale. Dopo la vittoria di Randy Orton nell'Elimination Chamber maschile di Chicago, le decisioni creative hanno aperto la strada a una chance titolata anche per Cody Rhodes, ridefinendo il percorso verso il titolo in una cornice di Las Vegas. La direzione creativa di Triple H sembra puntare su un confronto allargato piuttosto che su un match classico one-on-one. Cody Rhodes rimane centrale nello scenario, con la possibilità di essere incluso nel match per il titolo a Las Vegas.

© Mondosport24.com - Randy Orton trionfa nell'Elimination Chamber, ma la strada per il titolo prende una svolta inattesa

Randy Orton trionfa all'Elimination Chamber, Seth Rollins fa il suo grande ritornoNel contesto di una serata dominata dalla struttura d’acciaio, la sfida principale ha fornito una cornice ricca di variazioni tattiche e momenti...

Randy Orton trionfa nella Chamber, ma Seth Rollins ruba la scenaNel main event della Elimination Chamber, sei superstar hanno dato vita a uno scontro cruciale dentro la celebre gabbia d’acciaio, con l’obiettivo di...

Why did Randy orton win elimination chamber qualifying match against Solo Sikoa and Aliester Black

