Randy Orton trionfa nella Chamber ma Seth Rollins ruba la scena

Nel main event della Elimination Chamber, sei superstar si sono sfidate all’interno della gabbia d’acciaio, con l’obiettivo di ottenere una chance per il titolo mondiale. Randy Orton ha conquistato la vittoria, ma Seth Rollins ha attirato l’attenzione con un’azione decisiva che ha cambiato gli equilibri della serata. L’incontro ha visto momenti di alta tensione e diverse eliminazioni durante la competizione.

Nel main event della Elimination Chamber, sei superstar hanno dato vita a uno scontro cruciale dentro la celebre gabbia d'acciaio, con l'obiettivo di assicurarsi un posto nel match per l'Undisputed WWE Championship a WrestleMania 42. La serata ha alternato fasi di dominio individuale a colpi di scena intensi, modificando immediatamente la percezione delle gerarchie in vista della grande notte di Las Vegas. La contesa è partita con l'eliminazione lampo di Je'Von Evans, atleta dall'elevato atletismo ma incapace di contenere la furia degli avversari. Nella fase centrale, Logan Paul ha imposto il proprio ritmo, eliminando tre contendenti, tra cui LA Knight, che ha avuto un errore tecnico nei minuti decisivi.