La Rai annuncia che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico di Sanremo 2027. La decisione è stata comunicata dai vertici dell’azienda, che hanno spiegato come si sia arrivati a questa scelta senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. La notizia rappresenta una novità importante per l’edizione del festival dell’anno prossimo. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo settimane di indiscrezioni e rumor.

Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Come si è arrivati a questa scelta? I vertici Rai rompono il silenzio e svelano il retroscena della notizia del giorno. Una scelta voluta personalmente da Di Liberatore dopo aver ottenuto il sì di Stefano De Martino e aver informato Conti, tra i più grandi e sinceri tifosi ed estimatori del giovane showman, “che ne è stato felicissimo”, svela Di Liberatore. Al fianco di De Martino ci sarà Fabrizio Ferraguzzo. Ferraguzzo è uno dei pochissimi italiani che la Recording Academy americana ha inserito nella lista dei “votanti” dei Grammy Awards, gli oscar della musica. Un nome di prestigio internazionale sarà dunque a capo dello staff che sovrintenderà le scelte musicali del Festival 2027. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI: “DE MARTINO-FERRAGUZZO A SANREMO 2027, AFFARI TUOI CON GRANDI NOVITÀ”

Rai: De Martino e Ferraguzzo a Sanremo 2027, grandi novità per Affari TuoiAdesso è ufficiale: sarà Stefano De Martino a guidare Sanremo 2027 nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

Una selezione di notizie su MARTINO.

Temi più discussi: Fabrizio Ferraguzzo a Sanremo 2027: il manager dei Måneskin nel team di De Martino; Fabrizio Ferraguzzo, il produttore e manager musicale che capitanerà la squadra di De Martino a Sanremo: da Achille Lauro ai Maneskin; Sanremo 2027, piovono conferme su Stefano De Martino e Fabrizio Ferraguzzo al timone del Festival; Stefano De Martino a Sanremo 2027, Di Liberatore: È meritocrazia, non c’entra la politica. Per la musica avrà Ferraguzzo.

Rai ufficializza: De Martino e Ferraguzzo a Sanremo 2027Sarà Stefano De Martino il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Una notizia che ha sorpreso molti, ma che ora trova conferma nelle parole dei vertici Rai, pronti a spiegare come si ... quilink.it

Stefano De Martino verso Sanremo, svolta alla conduzione di Affari TuoiSanremo 2027, perché la Rai punta su Stefano De Martino Il Festival di Sanremo 2027 avrà come nuovo padrone di casa Stefano De Martino, scelto dalla R ... assodigitale.it

“Me l’hanno mandato dai servizi sociali!” - Il messaggio di Stefano De Martino per il compleanno di Francesco Paolantoni - facebook.com facebook

#stefano de martino a #sanremo 2027, lui pubblica una foto sui social: ecco come sarà il suo Festival x.com