A Radicondoli è stato annunciato un investimento di un milione di euro destinato alla costruzione di un nuovo depuratore. La somma sarà utilizzata per realizzare un impianto che migliori la gestione delle acque reflue nel comune. L’intervento mira a garantire un servizio più efficace e sostenibile per la comunità locale. L’opera rappresenta un passo importante per la gestione delle risorse ambientali del territorio.

Da Radicondoli arriva un milione di euro di investimento per il nuovo depuratore. Un impegno per il rispetto ambientale, il recupero e la riqualificazione.Questa è la cifra che è stata stanziata e votata dal consiglio comunale con l’approvazione del bilancio comunale. "E’ una scelta di qualità territoriale - dice il sindaco Francesco Guarguaglini – Non da ora questo territorio ha deciso di realizzare il depuratore. Un impegno enorme lavorativamente, per tutti". "La collocazione e il progetto sono stati valutati positivamente dalla Soprintendenza, così abbiamo potuto procedere verso le fasi definitive – continua - E’ stata approvata anche la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radicondoli e il suo futuro. Un milione di investimento per il nuovo depuratore

Via libera al progetto del nuovo depuratore: investimento da 37 milioni di euro. "Vigileremo sui tempi di realizzazione"L’approvazione del progetto definitivo per il nuovo impianto di depurazione di Mondragone segna una svolta attesa da decenni per il territorio...

Leggi anche: Rovolon, al via il cantiere del depuratore: investimento da 2,1 milioni

Altri aggiornamenti su Radicondoli.

Temi più discussi: Radicondoli e il suo futuro. Un milione di investimento per il nuovo depuratore; Prima assoluta in Sala Assoli Moscato di: Un dettaglio minore - Napoli Village - Quotidiano di; Drappellone di luglio: consegnata la seta ad Ismaele Nones; La leggenda delle Mma è a Firenze: Khabib Nurmagomedov, la gita in centro, le foto al Piazzale, fan in delirio.

Radicondoli e il suo futuro. Un milione di investimento per il nuovo depuratoreDa Radicondoli arriva un milione di euro di investimento per il nuovo depuratore. Un impegno per il rispetto ambientale, il recupero e la riqualificazione.Questa è la cifra che è stata stanziata e ... lanazione.it

Prende il via il percorso Visit Radicondoli: Laboratorio di DestinazioneRADICONDOLI. Prende il via il percorso Visit Radicondoli: Laboratorio di Destinazione. Obiettivo, rafforzare il racconto della destinazione turistica Primo incontro, il 25 febbraio, alle 16 presso la ... ilcittadinoonline.it

La #pizzeria #LaPergola a #Radicondoli di #Siena - animata da #TommasoVatti, uno dei migliori della nuova generazione di pizzaioli italiani - è una delle insegne più amate in Italia fra gli appassionati della pizza contemporanea, winenews.it/it/la-pergola-… x.com

La decisione presa dal consiglio comunale. Insieme anche la convezione con Asa, Azienda Servizi Ambientali che gestisce il Servizio Idrico Integrato e il Gas del territorio https://nelquotidiano.news/Dalle%20citt%26agrave%3B/Radicondoli/2026/02/28/radico facebook