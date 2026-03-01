Quest’anno il look scelto per l’evento si distingue per tonalità decisamente sobrie, con prevalenza di bianco, nero e grigio. La scelta stilistica si riflette anche sull’aspetto di alcuni partecipanti, come il volto di un conduttore che appare particolarmente spento. La moda adottata sembra aver orientato la scena verso un’immagine più discreta, lasciando da parte colori vivaci e abiti audaci.

È ufficiale: il look di questa edizione è stato talmente dimesso che persino il viso di Carlo Conti, sembrava sbiadito. Sanremo è l’algoritmo che si è messo lo smoking. È il Paese che dice "siamo creativi" e poi si veste come se dovesse andare a firmare un mutuo con testimoni. E quando compare il bianco, non è liberazione, è un bianco sotto controllo, un bianco che ha già fatto il backup. Con la sensibilità di un condominio in assemblea straordinaria, il Festival è proposto con un’idea chiarissima: tutti in nero, al massimo in grigio o in colori smortissimi, che sono prudenza, assicurazione, i toni di chi ha paura che la vita faccia una macchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questione di stile . Black & white. And grigio. Tutti i colori della prudenza

