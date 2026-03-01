Questa è ipocrisia Sanremo Carlo Conti criticato per quella parole alla moglie

Durante la finale di Sanremo 2026, Carlo Conti è stato criticato per aver pronunciato alcune parole alla moglie, suscitando reazioni tra il pubblico e sui social. La serata, ricca di musica e ospiti, è stata caratterizzata anche da un episodio che ha attirato l’attenzione e alimentato il dibattito, scatenando commenti e polemiche tra gli spettatori.

La finale di Sanremo 2026 è scivolata via tra musica, ospiti e momenti destinati a far discutere. Sul palco dell’ Ariston, tra applausi e standing ovation, si è consumata una scena che in pochi minuti ha acceso il dibattito. Protagonista, ancora una volta, Carlo Conti, descritto spesso come “l’uomo di ghiaccio”, il conduttore che difficilmente si lascia andare, se non quando decide lui. E proprio durante la serata più attesa del Festival, davanti a milioni di telespettatori, qualcosa è accaduto che ha cambiato il tono della narrazione. >> Chi si dispera dopo la vittoria di Sal Da Vinci Tutto nasce dopo l’esibizione di Samurai Jay, la quota latineggiante di questa edizione, che con il brano Ossessione ha trasformato il teatro in una pista da ballo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ipocrisia di Carlo Conti a Sanremo: dice alla moglie cosa non può indossare, poi omaggia le vittime di femminicidioCarlo Conti si rivolge alla moglie durante la serata finale di Sanremo 2026, dandole suggerimenti su come debba vestirsi, lasciandole capire che non...

