Un uomo di 54 anni, già imputato per stalking, si trova al centro di un procedimento giudiziario che coinvolge due processi in tribunale. Le autorità stanno valutando attentamente la sua condotta e si stanno predisponendo verifiche approfondite per garantire che non possa rappresentare un rischio per la collettività. La sicurezza pubblica richiede controlli rigorosi in situazioni come questa.

Occorrono verifiche adeguate per evitare che un uomo di 54 anni possa tornare a essere socialmente pericoloso, con i suoi atteggiamenti che lo hanno già portato, imputato come stalker, a due processi in tribunale. Nei giorni scorsi si è concluso il procedimento in primo grado del processo avviato dalla denuncia di una madre di Novellara, perseguitata con la figlia 14enne ad opera dell’uomo. Il giudice Silvia Guareschi ha emesso sentenza di condanna a cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con pena sospesa e remissione in libertà, pur se con braccialetto elettronico e obbligo di cura in un centro di salute mentale. L’accusa, guidata dal pm... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quell’uomo è pericoloso, va seguito"

Quell'incrocio pericoloso al Vomero (VIDEO)Ogni giorno centinaia di conducenti di motociclette e ciclomotori compiono un'infrazione pericolosa per sè e per gli altri nell'indifferenza...

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui osa ma Gerry Scotti l’ammonisce: “Quell’abito è pericoloso”

Inside Britain’s Most Extreme Prison – Belmarsh

Contenuti e approfondimenti su Quell.

Temi più discussi: Quell’uomo è pericoloso, va seguito; Accoltellamento al centro commerciale di Civezzano: l’aggressore condannato a 15 anni e 2 mesi; Il Céline non più inedito, scandalo negli abissi… di Londra; Le martellate dell’agente Cinturrino all’uomo in carrozzina nel bosco della droga di Rogoredo: È vivo, parlerà.

Quell’uomo è pericoloso, va seguitoOccorrono verifiche adeguate per evitare che un uomo di 54 anni possa tornare a essere socialmente pericoloso, con i suoi atteggiamenti che lo hanno già portato, imputato come stalker, a due processi ... ilrestodelcarlino.it

Dove nessuno voleva guardare un elettricista trova un cucciolo in pericoloL'uomo non è rimasto indifferente ai guaiti e lo ha salvato da un destino certo: un elettricista trova cucciolo in pericolo ... amoreaquattrozampe.it

Quell’amore che ti espande, toglie i bordi, annulla la linea all’orizzonte. Un sentimento sincero, come calamita che attrae, mi riporta da te. LDA e Aka 7even Poesie clandestine L’esibizione integrale è su RaiPlay In audio su RaiPlay Sound #Sanremo2026 facebook

Kalulu: "Bastoni Dopo quell'episodio non l'ho sentito. Sarei felice se restasse Spalletti" x.com