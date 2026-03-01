Quattordicenne accoltellato sul bus Salis | Serve intervento del governo che punti sulla prevenzione

Una quattordicenne è stato accoltellato sabato sera a bordo di un bus a Rivarolo. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato la vicenda, chiedendo un intervento del governo che si concentri sulla prevenzione di simili episodi. La notizia ha suscitato attenzione nella città, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

La sindaca di Genova Silvia Salis prende posizione sul caso del ragazzo di 14 anni accoltellato sabato sera a bordo di un bus, a Rivarolo. E, come già fatto in passato, torna a chiedere al governo maggiori interventi per la sicurezza che puntino sulla prevenzione. "Attraverso la nostra polizia locale - spiega la sindaca - stiamo mettendo in campo ogni risorsa possibile per aumentare la sicurezza reale e percepita in città". Solo pochi giorni fa è stato presentato il nuovo piano per la sicurezza urbana, che include il potenziamento del servizio 'Sicurezza in movimento'. "Più pattuglie della nostra polizia locale alle fermate delle linee del trasporto pubblico considerate più critiche e intervento immediato a bordo in caso di criticità - riepiloga Salis -.