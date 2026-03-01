Quarto è ora di pensare in grande
Nella Legge di Bilancio 2026 è stato stanziato un totale di 960.000 euro per la riqualificazione del Lago di Quarto. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo nella Valle del Savio, dove si attendono interventi di miglioramento e recupero ambientale. La somma prevista rappresenta un investimento significativo destinato a interventi specifici sul territorio. La notizia ha suscitato un generale interesse tra i residenti e le associazioni locali.
La notizia dello stanziamento di 960.000 euro nella Legge di Bilancio 2026 per la riqualificazione del Lago di Quarto ha portato una ventata di ottimismo nella Valle del Savio. Enrico Cangini, sindaco di Sarsina nel cui territorio ricade la maggior parte del lago (il lembo meridionale è di Bagno di Romagna), ha tirato un bel sospiro di sollievo. "Sono ovviamente molto contento – commenta – e grato al Governo. Il tema del Lago di Quarto è sempre stato una costante per tutti gli amministratori di Sarsina: è l’elefante nella stanza. Il secondo invaso di Romagna che può e deve tornare ad essere una risorsa per i romagnoli". I 960.000 euro non bastano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
