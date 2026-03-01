Quarto è ora di pensare in grande

Nella Legge di Bilancio 2026 è stato stanziato un totale di 960.000 euro per la riqualificazione del Lago di Quarto. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo nella Valle del Savio, dove si attendono interventi di miglioramento e recupero ambientale. La somma prevista rappresenta un investimento significativo destinato a interventi specifici sul territorio. La notizia ha suscitato un generale interesse tra i residenti e le associazioni locali.