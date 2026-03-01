Quarticciolo | minaccia di morte e picchia la madre 72enne con un barattolo

A Quarticciolo, una donna di 72 anni è stata minacciata di morte e colpita con un barattolo dal suo stesso figlio all’interno di un appartamento. La situazione è degenerata con la donna che ha subito violenza fisica prima che l’uomo fosse arrestato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in un’abitazione della zona.

Minacciata di morte e picchiata in un appartamento al Quarticciolo. Carnefice dell'anziana signora il figlio, poi arrestato. A mettere le manette a un 54enne romano - già noto alle forze dell'ordine - i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. È gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti. Si trova in prognosi riservata una 72enne vittima di violenza da parte del figlio.