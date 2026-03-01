Durante la Quaresima, mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola e di Carpi, commenta ogni settimana il Vangelo domenicale attraverso un audiocast promosso dalla Cei. La sua analisi si rivolge ai fedeli che seguono il percorso spirituale online, offrendo riflessioni sui testi sacri e accompagnando le persone nel cammino di preparazione alla Pasqua. Il commento viene pubblicato ogni domenica durante il periodo quaresimale.

Mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei, guida il percorso con il commento audio ai Vangeli domenicali che la Cei propone ogni domenica di Quaresima. Si tratta di un cammino digitale quaresimale rivolto a tutti e che ha come titolo "Parola e parole per risorgere". "È un percorso originale sul web – affermano i promotori come indicato nel sito https:sovvenire.chiesacattolica.it – che invita i fedeli a vivere la Quaresima non come privazione, ma come esperienza di libertà e risurrezione interiore. Ogni domenica è una tappa di incontro e riflessione". Al centro della meditazione ci sarà un personaggio biblico che, attraverso la propria storia, pone ed evidenzia le dinamiche della conversione, del dubbio, della caduta e della rinascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quaresima, mons. Castellucci commenta il Vangelo online

Quaresima: Cei, il percorso Parola e parole per risorgere con i commenti audio ai Vangeli domenicali di mons. CastellucciIl Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica invita a vivere la Quaresima come esperienza di libertà e risurrezione interiore. Convertirsi durante la Quaresima non signi ... agensir.it

‘Parola e parole per risorgere’: che notizia la QuaresimaDa domenica 22 febbraio, anche con una newsletter: tra meditazione e narrazione: con la voce di monsignor Erio Castellucci e la firma di Marco Bardazzi ... dire.it

