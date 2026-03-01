Quarant' anni fa Dario Bonetti spezzò le catene ai calciatori E il mercato non fu più lo stesso

Quarant'anni fa, il difensore della Roma si pose in prima linea in una battaglia condotta dall'Aic, diventando il primo calciatore a svincolarsi dal suo club senza accordo. Dopo la vittoria della protesta, passò dal club giallorosso al Milan di Berlusconi. Quel gesto segnò un punto di svolta nel mondo del calcio e nel mercato dei trasferimenti.

Quarant’anni fa il calcio italiano cambiò profondamente pelle. Il 1° marzo 1986 entrò in vigore una nuova normativa: quel giorno lo svincolo spezzò le catene dei calciatori, aprendo inediti scenari di calciomercato. E dunque i trasferimenti di un calciatore da un club all’altro - fino a quel giorno circoscritti in due bolle temporali e proibiti per il resto dell’anno - divennero leciti e legittimi tutto l'anno. Spinta in là l’ipocrisia, poiché la compravendita di centravanti e terzini si faceva anche prima ma non alla luce del sole, si aprì una nuova era, le cui conseguenze - e ne abbiamo conferma ogni giorno - non erano affatto ipotizzabili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

