In Italia, il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si determina in base al Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nel paese. Il PUN rappresenta il riferimento principale per le tariffe e i contratti di fornitura. Questa cifra viene aggiornate regolarmente e influisce direttamente sulle bollette dei consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, viene utilizzato come riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero. Al 1 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,105 €kWh (105,25 €MWh), confermando una tendenza di relativa stabilità rispetto ai mesi precedenti, dopo i picchi registrati tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Nel mercato libero, i fornitori possono proporre offerte sia a prezzo fisso che variabile, spesso indicizzate proprio al valore del PUN. È importante ricordare che al prezzo base vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che incidono in modo significativo sul costo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Aggiornamenti e contenuti dedicati a costa oggi

Temi più discussi: Scatta da oggi l'alcolock in auto, costa circa 2.000 euro; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Alcolock, scatta oggi l'obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischiano; Quanto costa casa vicino all’Ariston di Sanremo?red.

Alcolock, scatta oggi l’obbligo sulle auto: chi deve installarlo, quanto costa e quali sanzioni si rischianoÈ arrivato l'ultimo passaggio necessario per l'utilizzo degli alcolock, come previsto dal nuovo Codice della strada: il ministero dei Trasporti ha fatto ... fanpage.it

Alcolock, da oggi scatta l’obbligo per chi viene beccato alla guida ubriaco: quanto costa e dove installarloDa oggi entra ufficialmente in vigore l’obbligo di installare l’alcolock sulle auto per chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Il dispositivo, un etilo ... msn.com

Case, un metro quadro a Cortina oggi costa come un Rolex: «Una corsa all’acquisto con l’arrivo delle Olimpiadi» x.com

Altri uccelli visti oggi in Costa Rica Li ho dovuti cercare ovviamente ahaah Stupendi - facebook.com facebook