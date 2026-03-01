Quando lo sci alpino oggi in tv | orari superG Soldeu e Garmisch startlist streaming

Oggi lo sci alpino torna in tv con le gare di superG a Soldeu e Garmisch. La giornata prevede le prove di partenza, con le startlist già pubblicate, e le gare saranno trasmesse in streaming. La domenica del Circo Bianco sarà all'insegna della velocità e della tecnica, con gli atleti pronti a sfidarsi sulle rispettive piste.

L’ebbrezza della velocità e la bravura nell’interpretare le parti tecniche dei tracciati caratterizzeranno la domenica del Circo Bianco. La Coppa del Mondo di Sci alpino riporta in pista uomini e donne per concludere il primo fine settimana post olimpico. In programma il secondo SuperG femminile a Soldeu, partenza alle 10:15, e il SuperG di Garmisch, il via sarà alle 11:15. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 10.15 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 11.15 Sofia Goggia è chiamata all’immediata reazione dopo il sesto posto ottenuto nella gara di ieri. L’azzurra conserva ancora il primato nella classifica di specialità, ma ha ridotto sensibilmente il suo vantaggio nei confronti della neozelandese Alice Robinson, ieri seconda alle spalle dell’incontenibile Emma Aicher. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Soldeu e Garmisch, startlist, streaming Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Soldeu e Garmisch, startlist, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino continua il percorso di avvicinamento alle prime gare ufficiali dopo le Olimpiadi di Milano Cortina. Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Soldeu e prova Garmisch, startlist, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a regalare un fine settimana di grandi emozioni agli appassionati. Aggiornamenti e notizie su Soldeu. Temi più discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Soldeu e prova Garmisch, startlist, streaming; Sci alpinismo oggi: programma, calendario, orari e dove vedere in diretta tv e streaming • Olimpiadi Milano Cortina 2026; Sci alpino oggi discesa libera femminile a Soldeu: a che ora e dove vederla in diretta; Dentro le discipline: lo sci alpino azzurro ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Soldeu e discesa Garmisch, startlist, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino propone due importanti appuntamenti per catalizzare l'attenzione degli appassionati nel sabato dedicato agli sport ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa Soldeu e prova Garmisch, startlist, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a regalare un fine settimana di grandi emozioni agli appassionati. Il menù di giornata propone la discesa libera ... oasport.it Sesto posto per Sofia Goggia Nel SuperG di Soldeu, la sciatrice azzurra termina 6ª a oltre un secondo di ritardo, ma mantiene il pettorale rosso per 20 punti #SciAlpino #AlpineSkiing #Soldeu #Goggia x.com - : Un altro sabato di paura per lo sci alpino femminile, questa volta sulle nevi di Soldeu, in Andorra, dove si è disputato un super-G valido p facebook