Quando è la vittima a pagare

Una pensionata di 82 anni è deceduta a Milano circa un anno fa in circostanze che hanno suscitato attenzione. La sua morte è stata causata da un episodio che ha coinvolto direttamente la vittima, portando alla luce una situazione in cui, oltre al danno subito, si è aggiunta una beffa. La vicenda ha fatto emergere un caso di particolare rilevanza nel panorama locale.

Oltre al danno, la beffa. Il “danno” è la morte assurda subita da una pensionata di 82 anni, a Milano, poco meno di un anno fa. Parliamo di Teresa Meneghetti, uccisa senza motivo (se non quello della follia) da un 15enne in via Verro. Uno degli omicidi più crudeli e dolorosi avvenuti a Milano in tempi recenti. La beffa è rappresentata da quanto racconta Silvia Bindella, la figlia di Terry com’era affettuosamente chiamata. “Ci sentiamo abbandonati dallo Stato, stiamo pagando di tasca nostra le spese legali, quando siamo noi assieme a mia madre le vittime di un assassino. È assurdo, è umiliante, è ingiusto”. La cifra nuda e cruda? Tredicimila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

