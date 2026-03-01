Quali sono le canzoni del Festival che raccontano il nostro Paese?

Quest’anno al Festival di Sanremo sono state presentate diverse canzoni che parlano dell’Italia, delle sue storie e delle sue realtà. I brani sono stati ascoltati da un vasto pubblico e suscitano discussioni sui temi trattati. I cantanti hanno interpretato testi che riflettono vari aspetti del nostro Paese, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale. La kermesse continua ad essere un punto di riferimento per la musica italiana.

Tutta l'Italia canta Sanremo. Ma che Italia si sta cantando a Sanremo? Ormai i brani vi saranno entrati nelle orecchie e avrete i vostri preferiti. Perciò, astenendoci da giudizi sulle canzoni nel loro complesso, soffermiamoci sui testi in gara. Sono almeno tre gli artisti che, evitando il ritrito tema sentimentale, offrono qualche pennellata sul nostro Paese: Sayf, Maria Antonietta e Colombre, Ditonellapiaga. A dispetto del titolo, Tu mi piaci tanto, la canzone di Sayf, 26 anni, rapper italo-tunisino di Genova, tratteggia un Paese pieno di contraddizioni: l'Italia è "quella grande azione di Cannavaro" ma anche quella "tristemente nota per qualche fatto" che minimizziamo.

