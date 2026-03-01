Il conduttore, dopo aver partecipato all'ultimo Festival, si è fermato solo per ringraziare il pubblico e ha spiegato di dover tornare a casa per riorganizzare la sua vita e accompagnare suo figlio a scuola. La trasmissione ha registrato ascolti in calo rispetto allo scorso anno e ha suscitato qualche polemica, in particolare per un passaggio di testimone con un altro conduttore.

© Iodonna.it - Qualche polemica, ascolti in calo rispetto a un anno fa, l'irrituale passaggio di testimone con De Martino. Eppure, il conduttore si racconta felice del suo ultimo Festival

Leggi anche: Sanremo, tra Conti e De Martino un passaggio di testimone in diretta

Leggi anche: A Sanremo 2026 gli ascolti si confermano in calo rispetto allo scorso anno: 9.053.000 spettatori con il 59,5% di share (la seconda sera del 2025 aveva conquistato 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share)

