Negli ultimi diciotto mesi, il quadro geopolitico internazionale ha subito diverse trasformazioni che hanno ridotto l’influenza del Cremlino. Khamenei, dopo al-Assad e Maduro, ha preso le distanze da Putin, segnando un cambiamento nelle alleanze e nelle relazioni internazionali. La perdita di alleati chiave sta influenzando la posizione della Russia sulla scena globale.

Vladimir Putin, negli ultimi diciotto mesi lo scenario geopolitico internazionale ha registrato una serie di scosse che hanno progressivamente ridotto l’area di influenza del Cremlino. Dopo la caduta di Bashar al-Assad in Siria e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro, ora anche la morte della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei segna un ulteriore colpo per il leader russo.Tre alleati considerati strategici per Mosca sono usciti di scena in un arco temporale ristretto, mentre la Russia resta impegnata militarmente in Ucraina e con margini di manovra sempre più limitati sul piano internazionale. L’Iran è stato tra i più stretti sostenitori della Russia dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Putin perde gli alleati chiave: Khamenei dopo al-Assad e Maduro

Khamenei ucciso, l’ira di Putin: “Violata ogni norma”. Kiev esulta: lo Zar sta perdendo tutti i suoi alleatiIl presidente della Russia, Vladimir Putin, ha condannato nei termini più duri l’uccisione del leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, e...

La Russia guarda altrove, l’Iran rabbrividisce. A tutti gli alleati di Maduro è arrivato un messaggio (discordante)A una domanda sul Venezuela, Zelensky ha risposto scherzando, ma il principio per Kyiv è chiaro: quando un dittatore minaccia la tua sicurezza, puoi...