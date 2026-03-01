Punterò sul rafforzamento della formazione e della ricerca

Il nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedale - Università di Padova, Paolo Fortuna, ha parlato per la prima volta ieri 28 febbraio. Con un tono emozionato, ha annunciato che si concentrerà sul rafforzamento della formazione e della ricerca all’interno della struttura. Le sue parole segnano l’inizio del suo mandato e sono state pronunciate durante una presentazione ufficiale.

Il neo direttore generale dell'Azienda Ospedale - Università di Padova Paolo Fortuna ieri 28 febbraio, emozionato, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. «Ricevo questo incarico con grande senso di onore e responsabilità. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al presidente della.